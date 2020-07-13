Вирусолог назвал возможное время начала выпуска вакцины от COVID-19 в России

Промышленный выпуск вакцины от коронавируса в России может начаться ближе к осени. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил «РИА Новости» профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

«Промышленное производство запустим только к осени, если все этапы пройдут идеально. Но загадывать тут нельзя. В биотехнологии редко все складывается идеально», ― рассказал он агентству.

Щелканов отметил, что в ходе испытаний можно получить «прекрасный вакцинный препарат», однако это не значит, что из этого выйдет хорошая вакцина, которая докажет свою эффективность на всех этапах. Кроме того, вирусолог напомнил, что вакцина должна быть доступна для всего населения России.

Накануне стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 733 699 человек, умерли 11 439 пациентов, выздоровели ― 504 021.

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