Шестилетний мальчик и его дедушка утонули в Челябинской области

В Челябинской области 75-летний мужчина утонул с шестилетним внуком. Тела погибших из воды достали спасатели.

Трагедия произошла в Аргаяшском районе. В садовом товариществе «Луч» пожилая женщина забила тревогу, когда ее супруг и внук не вернулись с купания. Она обнаружила вещи мужчины и мальчика на берегу.

Кинологические расчеты обследовали береговую зону. С помощью собак было определено направление движения пропавших от оставленных ими вещей. Спасатели обследовали акваторию и обнаружили тела погибших в 4 м от берега на глубине 3 м. Об этом сообщает 1obl.ru.

По данным спасателей, всего за минувшие выходные в водоемах утонули восемь человек. На озере Аракуль мужчина опрокинулся на лодке.