МИД РФ выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе
Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность резким обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 13 июля.
«Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня. Со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации», — говорится в заявлении.
Также в министерстве принесли соболезнования родным и близких погибших в результате столкновений на границе.
12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе двух стран начались столкновения.
По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны заверило, что азербайджанские силы попытались захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. У Армении потерь нет.
Отношения между двумя странами остаются обостренными из-за вопроса Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.
Регион расположен в восточной части Армянского нагорья, согласно административно-территориальному делению Азербайджана находится на его территории.
В 1990-х между Ереваном и Баку началось вооруженное противостояние из-за региона. Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 1994 году. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Тогда стороны также обвинили друг друга в нападении.
Переговоры по мирному урегулированию проходят при посредничестве России, США и Франции.