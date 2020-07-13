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МИД РФ выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе

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Фото: REUTERS
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Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность резким обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 13 июля.

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«Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня. Со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации», — говорится в заявлении.

Также в министерстве принесли соболезнования родным и близких погибших в результате столкновений на границе.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе двух стран начались столкновения.

По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны заверило, что азербайджанские силы попытались захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. У Армении потерь нет.

Отношения между двумя странами остаются обостренными из-за вопроса Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Регион расположен в восточной части Армянского нагорья, согласно административно-территориальному делению Азербайджана находится на его территории.

В 1990-х между Ереваном и Баку началось вооруженное противостояние из-за региона. Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 1994 году. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Тогда стороны также обвинили друг друга в нападении.

Переговоры по мирному урегулированию проходят при посредничестве России, США и Франции.

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