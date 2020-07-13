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Новый Nissan Ariya показали на видео

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Фото: youtube.com/Nissan
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Японская компания Nissan опубликовала на YouTube видеотизер нового электрического кроссовера Ariya, презентация которого состоится 15 июля.

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Судя по ролику, серийный автомобиль не будет существенно отличаться от одноименного концепт-кара, представленного в конце 2019 года в рамках Токийского автосалона.

Кроссовер Ariya станет глобальной моделью. Сначала автомобиль начнут продавать в Японии, а затем модель доберется и до других рынков, в том числе до России.

Внешними отличительными особенностями новинки являются ниспадающая стеклянная крыша, узкие светодиодные фары и ходовые огни, спойлер на двери багажника и большие колесные диски.

В салоне автомобиля минимум аналоговых кнопок и механических переключателей — большинство функций можно контролировать с помощью сенсорных приборов.

Кроссовер Nissan Ariya предложат как с одним, так и с двумя электрическими моторами. Топовая модификация автомобиля сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 5 с, а запас хода составит около 500 км.

20 мая сообщалось, что Nissan представила лимитированную версию спортивного купе Nissan GT-R50 by ItaLDesign.

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