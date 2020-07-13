Новый Nissan Ariya показали на видео

Японская компания Nissan опубликовала на YouTube видеотизер нового электрического кроссовера Ariya, презентация которого состоится 15 июля.

Судя по ролику, серийный автомобиль не будет существенно отличаться от одноименного концепт-кара, представленного в конце 2019 года в рамках Токийского автосалона.

Кроссовер Ariya станет глобальной моделью. Сначала автомобиль начнут продавать в Японии, а затем модель доберется и до других рынков, в том числе до России.

Внешними отличительными особенностями новинки являются ниспадающая стеклянная крыша, узкие светодиодные фары и ходовые огни, спойлер на двери багажника и большие колесные диски.

В салоне автомобиля минимум аналоговых кнопок и механических переключателей — большинство функций можно контролировать с помощью сенсорных приборов.

Кроссовер Nissan Ariya предложат как с одним, так и с двумя электрическими моторами. Топовая модификация автомобиля сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 5 с, а запас хода составит около 500 км.

20 мая сообщалось, что Nissan представила лимитированную версию спортивного купе Nissan GT-R50 by ItaLDesign.