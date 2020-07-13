Факт короткого замыкания в детсаду Южно-Сахалинска проверят прокуроры

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту короткого замыкания электропроводки, которое произошло в детском саду «Ромашка» Южно-Сахалинска. Это случилось 13 июля в утренние часы.

Специалисты должны дать оценку соблюдению на территории детского сада требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, пишет ИА SakhalinMedia.

Сообщение о задымлении поступило на пульт дежурного в 9:29 по местному времени. Первый пожарный расчет прибыл на место ЧП уже через три минуты.

Специалисты обнаружили задымление в электрощитовой. Причины случившегося еще предстоит установить. Персонал детского сада эвакуировал 141 ребенка. Обошлось без пострадавших.