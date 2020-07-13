Мужчина в Омске убил беременную женщину и поджег в ее собственной квартире

В Омске мужчина убил женщину, находившуюся на восьмом месяце беременности, и поджег в ее собственной квартире. Об этом в понедельник, 13 июля, рассказали в региональном СК.

Убийство произошло вечером 12 июля в квартире дома 28 на Северной улице. Соседи заметили пожар и вызвали спасателей. В ходе ликвидации возгорания те обнаружили тело 33-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов после обнаружения тела, отмечает телеканал «360». За убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, мужчине грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

По информации следствия, мужчина во время конфликта со своей сожительницей ударил ее по голове металлической трубой, а когда понял, что женщина умерла, облил тело керосином и поджег, пишет REGNUM. Отмечается, что молодой человек часто находился на заработках в Москве, но ненадолго вернулся домой в Омск.

11 июля сообщалось, что обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы. Обвиняемые являются семейной парой без определенного места жительства. 31-летней женщине инкриминируют похищение человека, 45-летнему ранее судимому мужчине — убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.