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В МИД РФ отметили необходимость бережного отношения к Айя-Софии со стороны Турции

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Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
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Российская сторона доносит до Анкары позицию о необходимости бережного отношения к собору Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, который ранее сменил статус музея на мечеть. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов в интервью ТАСС.

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«Конечно, это вопрос мирового культурного наследия, вопрос ЮНЕСКО, и я думаю, такой уникальный исторический и культурный объект, как Святая София в Стамбуле, требует очень бережного и внимательного отношения. И я думаю, что эта позиция общепонятная, и на этой основе мы сделали уже официальные заявления и доносим эту позицию до руководства Турецкой Республики», — сказал дипломат.

Ранее, в понедельник, замглавы МИДа Сергей Вершинин назвал решение Турции по собору Святой Софии внутренним делом страны, в которое никто не должен вмешиваться. В то же время он обратил внимание на значение Айя-Софии в мировой культуре и цивилизации.

Накануне президент торгово-промышленной палаты греческого города Пирей Василис Коркидис призвал бойкотировать турецкие товары из-за ситуации вокруг собора Святой Софии.

Кроме того, официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас объявил, что Афины будут добиваться введения санкций против Турции со стороны международных организаций и ЕС из-за смены музейного статуса собора.

Указ о превращении собора Святой Софии в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 июля.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь, а в ЮНЕСКО призывали турецкую сторону не принимать этого решения.

Софийский собор был построен в 532–537 годах в Византийской империи. После османского завоевания в 1453 году храм стал мечетью, а в 1935 году правительство Турции сделало его музеем.

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