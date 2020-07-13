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Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет

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Фото: ТАСС/ura.ru
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В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона pravo.gov66.ru 13 июля.

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Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Указ вступил в силу.

Согласно ему, вынужденный домашний режим продлят до 20 июля не только для старшего поколения, но и для жителей региона, имеющих хронические заболевания.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, правила повсеместной дезинфекции и соблюдение социальной дистанции.

квПо данным оперштаба на 13 июля, в регионе зафиксировано 218 новых случаев заболевания COVID-19. Число случаев смерти пациентов с коронавирусом за сутки выросло на шесть, до 163. Всего в области известно о 16 127 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 9964 пациентов выздоровели.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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