В Ростовской области ФСБ задержала сторонников ИГ

В Ростовской области была пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена на территории РФ). Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство», в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», ― рассказали в ЦОСе.

Также в спецслужбе отметили, что задержанные готовили террористические акции в медицинских и учебных учреждениях, а также планировали нападения на сотрудников полиции.

Кроме того, в ЦОС ФСБ рассказали, что при попытке задержания главаря ячейки последний открыл огонь по сотрудникам спецслужбы из автомата Калашникова, а после привел в действие самодельное взрывное устройство, получив не совместимые с жизнью ранения.

Ранее, 7 июля, ФСБ задержала в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации.

Участники преступной группировки вели идеологическую подготовку трудовых мигрантов, которые приезжали в регион из Центральной Азии, для дальнейшей их переправки в зону боевых действий. Задержанные взяты под стражу.