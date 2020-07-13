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Водно-спортивный комплекс в Южно-Сахалинске откроется не полностью

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В Южно-Сахалинске начинает работать 50-метровый бассейн водно-оздоровительного комплекса. Спортивный объект будет доступен каждый день с 13 июля. Однако количество посетителей будет ограничено.

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Как рассказал ИА SakhalinMedia и.о. директора спортивной школы водных видов спорта Евгений Сафронов, подобные ограничения связаны с неблагоприятной эпидемической ситуацией из-за коронавируса.

В распоряжении посетителей будут 10 дорожек глубиной 2–2,3 м. Для посещения бассейна необходима медицинская справка. Также, в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, в бассейн требуется приходить в медицинской маске и измерять температуру на входе.

Ранее «Известия» выяснили у известных российских эпидемиологов и вирусологов, где выше вероятность заразиться коронавирусом. На первом месте — помещения с плохой вентиляцией, на втором — очереди и общественный транспорт в час пик. На третьем — бары, рестораны и караоке-клубы.

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