Молодой мужчина утонул на организованном пляже в Тюменской области

Следователи начали проверку по факту гибели 18-летнего жителя Тюменской области. Молодой человек утонул на организованном пляже.

Трагедия произошла на базе «Верхний бор» на озере Кривом. По данным правоохранительных органов, погибший отдыхал в компании друзей. Примерно в 6 м от берега он скрылся под водой, когда нырял. Тело мужчины не могли найти больше часа, сообщает megatyumen.ru.

Следователи уточняют, что погибший не умел плавать. В рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 13-летняя девочка утонула на глазах подруги. Школьницы отправились купаться на речку и договорились доплыть до опоры моста и вернуться. Девочка доплыла до установленного места, однако затем ушла под воду.