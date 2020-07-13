Прямой эфир

Трутнев заявил о необходимости властей Хабаровского края продолжать работать

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован, однако региональные власти должны продолжать работать в интересах жителей региона. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил вице-премьер России и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Время назад: срок давности не освободит Сергея Фургала от наказания
Губернатора Хабаровского края обвиняют как минимум в двух убийствах, и ему грозит пожизненное заключение

«Я сюда приехал, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции власти. Я встречался с руководством Хабаровского края <…> я просил, чтобы всё работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали», ― сказал он.

При этом Трутнев отметил, что считает плохо организованной работу руководства Хабаровского края, добавив, что «работать можно и нужно лучше».

Кроме того, вице-премьер прокомментировал акции в защиту губернатора региона, подчеркнув, что люди имеют право выражать свое мнение на происходящие события.

Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей — речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала. Губернатор не признал вину. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.

После ареста Фургала в регионе начали проходить несогласованные акции в его поддержку. На данный момент последняя такая акция состоялась 12 июля и собрала на улицах, согласно информации УМВД, 10–12 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020