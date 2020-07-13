Трутнев заявил о необходимости властей Хабаровского края продолжать работать

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован, однако региональные власти должны продолжать работать в интересах жителей региона. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил вице-премьер России и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Я сюда приехал, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции власти. Я встречался с руководством Хабаровского края <…> я просил, чтобы всё работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали», ― сказал он.

При этом Трутнев отметил, что считает плохо организованной работу руководства Хабаровского края, добавив, что «работать можно и нужно лучше».

Кроме того, вице-премьер прокомментировал акции в защиту губернатора региона, подчеркнув, что люди имеют право выражать свое мнение на происходящие события.

Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей — речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала. Губернатор не признал вину. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.

После ареста Фургала в регионе начали проходить несогласованные акции в его поддержку. На данный момент последняя такая акция состоялась 12 июля и собрала на улицах, согласно информации УМВД, 10–12 тыс. человек.