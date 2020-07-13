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В СБ РФ заявили о лучшей готовности России к угрозам пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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России удалось не допустить угроз экономической безопасности из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, страна оказалась готова к угрозам лучше, чем многие другие государства. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.

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«Следует отметить, что Россия была лучше подготовлена к возникшему шоку по сравнению с подавляющим числом стран, в том числе относящихся к экономически развитым», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил Абелин, принятые решения и оперативность их реализации позволили «сохранить устойчивость функционирования российской экономики и не допустить реализации угроз экономической безопасности страны в период критической фазы прохождения пандемии коронавирусной инфекции».

19 июня президент России Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении экономики страны после пандемии. Он подчеркнул, что государство достойно ответило на угрозу COVID-19 благодаря совместным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

1 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. Ключевая цель этого проекта, в частности, выход на устойчивую траекторию экономического роста. На реализацию плана за два года понадобится 5 трлн рублей, добавил он.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

В России с начала пандемии выявлено 733 699 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровели 504 021 человек.

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