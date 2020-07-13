Два человека погибли при пожаре в Астраханской области

Тела двух человек нашли при тушении пожара в доме в Астраханской области. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Пожар произошел в селе Образцово-Травино в Камызякском районе. Огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку жилого дома, сообщает «Астрахань-24». При тушении были обнаружены тела женщины 1970 года рождения и мужчины 1987 года рождения.

Специалисты устанавливают причину пожара, а также причины смерти двух человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоквартирном доме в Туле погибли двое мужчин и женщина. Еще один человек доставлен в реанимацию.