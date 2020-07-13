«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей

«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.

На ликвидацию последствий аварии уже потрачено 6 млрд рублей.

«Норникель» рассчитывает завершить программу очистки и реабилитации загрязненных земель до конца 2023 года.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Это привело к разливу более 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне аварии объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. «Норникель» заявил 8 июля о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

13 июля сообщалось о том, что в Бюджетном кодексе появится специальная норма под выплату «Норникелем» компенсации за разлив топлива. По имеющейся информации, ведомство уже подготовило необходимые поправки в кодекс, документ внесен на рассмотрение правительства и в скором времени поступит в Госдуму.