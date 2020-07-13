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Частицу мощей Святой Матроны Московской привезли в Хабаровский край

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В Хабаровский край прибыли икона Святой блаженной Матроны Московской и ковчег с частицей ее мощей. Встреча состоялась 11 июля перед вечерним богослужением в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

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Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий принял ковчег из рук настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора, протоиерея Георгия Сивкова. Его водрузили перед иконой Святой Матроны, а после началось вечернее богослужение, которое возглавил правящий архиерей.

Как пишет ИА AmurMedia, икону специально написали для главного храма Хабаровского края московские иконописцы на пожертвования прихожан. Ее торжественно доставили в собор накануне праздника Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Перед иконой для всеобщего поклонения выставили ковчег с частицей мощей Святой Матроны. Каждый день здесь будут совершаться молебны. Поклониться святыне можно с 9:00 до 19:00. Икона с ковчегом мощей будет доступна до 25 июля. После этого ее уберут в киот.

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