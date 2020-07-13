В Румынии официально запретили распространять неприятные запахи. В стране вступил в силу закон об ольфактивном, то есть обонятельном дискомфорте. За запах еды на лестничной площадке хозяйку могут наказать. Максимальный штраф для физических лиц — €6,3 тыс., или более полумиллиона рублей. Компаниям-нарушителям грозит закрытие или штраф в €16,7 тыс. Контролем займутся управления по охране окружающей среды Румынии. Интенсивность запахов будут измерять по действующим национальным и международным стандартам.