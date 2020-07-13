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Путин анонсировал совещание о развитии высокотехнологичных отраслей

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин 13 июля в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что намерен провести отдельное совещание о развитии высокотехнологичных отраслей.

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«Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным. — Ред.) недавно обсуждали, он просит провести отдельное совещание по развитию высокотехнологичных отраслей. Михаил Владимирович, давайте запланируем, сделаем обязательно», — сказал он.

В ходе совещания по развитию IT, которое состоялось 10 июня, президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.

В частности, тогда глава Минкомсвязи России Максут Шадаев сообщил, что госкомпании собираются до 2021 года закупить отечественное программное обеспечение на 80 млрд рублей в рамках импортозамещения.

23 июня Путин предложил провести налоговый маневр в IT-сфере. В частности, ставку страховых взносов он предложил снизить до 7,6% бессрочно, пишет «Газета.ру». Налог на прибыль российский лидер рекомендовал уменьшить с 20 до 3% и отметил, что это фактически будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

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