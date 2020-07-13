Белоусов оценил безработицу в России в июне в 6,3%

Уровень безработицы в России в июне составил 6,3%, однако власти планируют снизить этот показатель до 5% к концу 2021 года. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

«В июне сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы скорее 6,3%, то есть это снижение почти на полтора процентных пункта нужно обеспечить», ― отметил он во время совещания по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также Белоусов добавил, что, согласно общенациональному плану действий к концу следующего года уровень безработицы должен опуститься ниже 5%.

Ранее, 3 июля, президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в стране не будет резкого роста безработицы из-за распространения коронавируса. При этом российский лидер отметил, что в стране все же наблюдается небольшой рост безработицы — с 5 до 6%.

В конце июня министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что доля официально зарегистрированных безработных, которые потеряли работу на фоне пандемии коронавирусной инфекции, составила 25%.

При этом 47% официально зарегистрированных безработных не работают давно или никогда не были наемными сотрудниками. Всего с конца марта этого года, по словам министра, были уволены 3,7 млн граждан страны. Обратно на работу были приняты 3,036 млн россиян.