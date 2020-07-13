Журналисты «Bloomberg» и «The Wall Street Journal» выяснили, что сделку ОПЕК+ могут пересмотреть 15 июля. Идея принадлежит делегации Саудовской Аравии. Эр-Рияд хочет увеличить добычу нефти в августе. Предложение возникло на фоне постепенного восстановления спроса на топливо. По соглашению ОПЕК+ добычу нефти сократили на 9,7 млн. баррелей в сутки. Теперь квоту могут изменить на 7,7 млн. баррелей в сутки (страны начнут добывать на 2 млн. баррелей в день больше, чем сейчас). Источники «The Wall Street Journal» отмечают, что представители России одобряют план Саудовской Аравии.