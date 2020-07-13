В горах Крыма спасли группу туристов

В горах на южном берегу Крыма спасатели эвакуировали группу туристов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 июля на сайте регионального управления МЧС.

«В 18:35 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Демерджи, группа туристов в количестве четырех человек оказалась на труднопроходимом осыпном склоне и в связи с наступлением сумерек продолжать движение по незнакомому месту не предоставляется возможным, необходима помощь спасателей», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыло отделение Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». Туристов обнаружили на скальной полке в верховьях Каменного кулуара горы Демерджи. При помощи альпинистского оборудования их эвакуировали. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Ранее, 25 июня стало известно о том, что в Сочи турист на параплане погиб при столкновении с горой. Погибший 20 июня купил у индивидуального предпринимателя полет на параплане с инструктором на территории сочинского поселка Красная Поляна. Однако после взлета произошло сложение центральной части крыла параплана, и он вместе с мужчинами врезался в гору.

Находившийся в тандеме с туристом 34-летний инструктор и его пассажир получили серьезнее травмы и были доставлены в одно из местных медучреждений. 23 июня заказавший полет мужчина скончался.