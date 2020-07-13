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Движение поездов в Тульской области на месте схода состава частично восстановлено

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Фото: МЧС РФ
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Движение поездов в Тульской области на месте, где с рельсов сошел грузовой поезд, частично возобновлено. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила пресс-служба РЖД.

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«В 06:20 восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево–Щекино в Тульской области. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны», ― говорится в сообщении.

Также в РЖД подчеркнули, что в настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы как можно скорее завершить восстановительные работы на этом участке.

Инцидент со сходом с рельсов 15 вагонов с хвоста грузового поезда произошел накануне. Отмечалось, что поезд перевозил окатыши железной руды.

Никто не пострадал, однако железнодорожное сообщение сбилось, и в результате был задержан пассажирский поезд Москва–Белгород.

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