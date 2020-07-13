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ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Для заманивания граждан мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

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Количество краж с карт покупателей выросло в шесть раз

По его словам, такая реклама направлена не на конкретную, а на массовую аудиторию, и не содержит сведений о виде заработка или инвестиций, а только призывы наподобие «Зарабатывай с нами!».

Если раньше в рекламе прописывались определенные услуги или продукты, благодаря которым можно разбогатеть, то теперь мошенники просто играют на желании человека стать владельцем крупных денежных сумм. Причем то, как именно это сделать, они оставляют «за кадром», добавил он.

«Но вот что интересно. По нашим оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг — и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых», — рассказал Лях в интервью «РИА Новости», опубликованном 13 июля.

9 июля сообщалось, что за время эпидемии COVID-19 количество краж средств с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз.

По данным компании Group-IB, в июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400–600 таких атак, тогда как в апреле на одну кредитную организацию приходилось не больше нескольких десятков инцидентов. Средний чек одного перевода составляет более 7 тыс. рублей.

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