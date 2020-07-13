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Самолет Ан-2 потерпел крушение в Нижегородской области

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Фото: МЧС РФ
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Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области, один человек погиб, один пострадал, сообщили 13 июля в МЧС.

Инцидент произошел примерно в 04:10 мск. Воздушное судно потерпело крушение вблизи населенного пункта Кистеневка. После падения самолет загорелся.

В результате ЧП один человек погиб, еще один госпитализирован с различными травмами.

На месте крушения работают спасатели и следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России. По факту ЧП организована проверка.

6 июля в Нижегородской области в пригороде Дзержинска упал легкомоторный самолет. По предварительной информации, на борту самолета находился один человек.

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