Диетолог перечислила не портящиеся при заморозке продукты

Испанский диетолог Беатрис Сердан назвала продукты, которые при соблюдении определенных правил сохраняют свои полезные свойства при хранении в морозильнике, сообщает газета ABC.

Так, хлеб лучше замораживать свежим, предварительно нарезав ломтиками и плотно обернув пленкой, чтобы он не соприкасался с другими продуктами. В таком состоянии он может храниться около месяца. Также герметично нужно упаковать ананас, предварительно разрезав фрукт на кусочки. Причем после заморозки его лучше не есть в сыром виде.

По словам диетолога, мясо перед заморозкой лучше помыть и удалить жир. Замороженные курицу и индейку можно хранить до года, при этом на содержании белка это не отразится. Перед заморозкой рыбы Сердан рекомендует ее тщательно промыть, очистить от внутренностей и просушить. Хранить ее можно около трех месяцев.

Не следует замораживать яйца целиком, поскольку у них трескается скорлупа. Белок и желток лучше разделить либо взбить.

Шпинат перед заморозкой рекомендуется обдать кипятком, чтобы устранить дрожжевые ферменты, которые могут испортить продукт после замораживания. То же самое касается и кукурузы: после обработки кипятком нужно дать ей остыть, затем высушить, упаковать и заморозить. Так она может храниться до шести месяцев.

Очищать от кожуры перед заморозкой диетолог советует бананы и сушеный имбирь. Хранить фрукт лучше в пакете, чтобы он не потемнел и быстрее замерз, а имбирь следует обернуть полиэтиленовой пленкой.

Одним из тех продуктов, которые прекрасно подходят для заморозки, является черешня. Ее нужно хорошо промыть и высушить. Хранить ягоды лучше в открытом контейнере, а после того как они замерзнут, переложить в герметичный мешок.

Бульон и гаспачо также можно заморозить, поскольку они в основном состоят из воды, которая потом превращается в кристаллы льда. Питательные вещества у продуктов сохраняются.

Также хорошо подходит для заморозки зеленый горошек. Его нужно очистить от стручков, промыть и убрать в морозильник. Потом горошек можно добавлять в разные блюда.

Нельзя замораживать горячим или недавно приготовленным рис, он обязательно должен быть холодным. Причем хранить его следует в герметичной посуде.

Кабачок, как и некоторые другие овощи, можно ненадолго заморозить. Причем он не должен быть в сыром виде. Лучше нарезать его и обдать кипятком. В сыром виде можно замораживать тыкву, отмечает Сердан.

Сыр также следует предварительно нарезать кубиками или слайсами или натереть, чтобы сразу добавлять в готовые блюда.

В приготовленном виде можно заморозить чечевицу, однако перед этим ей нужно дать остыть.

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