В Серпуховском районе Подмосковья загорелась деревня

Деревня загорелась на юге Московской области, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 июля.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно пламя огня за деревьями. Очевидцы сообщили, что пожар произошел в деревне Дашковка Серпуховского района Подмосковья.

Данных о пострадавших и причинах произошедшего нет.

30 июня в деревне Ягодное Нижегородской области в результате пожара погибли трое детей и их бабушка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».