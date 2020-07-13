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В Серпуховском районе Подмосковья загорелась деревня

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Фото: соцсети
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Деревня загорелась на юге Московской области, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 июля.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно пламя огня за деревьями. Очевидцы сообщили, что пожар произошел в деревне Дашковка Серпуховского района Подмосковья.

Данных о пострадавших и причинах произошедшего нет.

30 июня в деревне Ягодное Нижегородской области в результате пожара погибли трое детей и их бабушка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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