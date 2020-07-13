На Новочеремушкинской улице в Москве провалился грунт

В Москве на Новочеремушкинской улице провалился грунт, сообщило 12 июля «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«ЮЗАО, Новочеремушкинская улица. Возле дома 60 провал грунта на проезжей части 3 на 3 метра и глубиной 2,5 метра», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что была перекрыта одна полоса движения из двух. О причинах произошедшего не сообщается.

4 июня провал грунта произошел в Москве на Пятницком шоссе, площадь разрушенного участка составила около 150 кв. м. Кинологические службы проверили место происшествия и не нашли пострадавших. После этого территория провала была огорожена.