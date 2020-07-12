Стюардессы описали идеального пассажира

Российские стюардессы рассказали, каким видят пассажира своей мечты.

Согласно опросу, проведенному онлайн-сервисом OneTwoTrip, большинство бортпроводников (12%) считают, что пассажир должен быть вежливым, еще 7% – спокойным, и 6% полагают, что идеальный пассажир – спящий.

Также стюардессы выделили такие качества как приветливость, ответственность, молчаливость, дружелюбие и улыбчивость, пишет 12 июля «Лента.ру».

В мае стюардесса, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, почему стоит отказываться от употребления кофе или чая на борту самолета. По ее словам, качество воды там крайне низкое.