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Стюардессы описали идеального пассажира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские стюардессы рассказали, каким видят пассажира своей мечты.

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Согласно опросу, проведенному онлайн-сервисом OneTwoTrip, большинство бортпроводников (12%) считают, что пассажир должен быть вежливым, еще 7% – спокойным, и 6% полагают, что идеальный пассажир – спящий.

Также стюардессы выделили такие качества как приветливость, ответственность, молчаливость, дружелюбие и улыбчивость, пишет 12 июля «Лента.ру».

В мае стюардесса, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, почему стоит отказываться от употребления кофе или чая на борту самолета. По ее словам, качество воды там крайне низкое.

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