Дороги Островского района отремонтировали в Псковской области

В Псковской области восстановили дорожное полотно на дороге Старый Изборск–Палкино–Остров в Островском районе, на участке с 43-го по 44-й километр. Рабочие провели фрезерование изношенного покрытия и устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя из асфальтобетона, сообщает газета «Островские вести».

Такой же комплекс работ выполнен на отрезке дороги Федосино–Ларино–Тишино в месте примыкания к трассе Старый Изборск–Палкино–Остров. На подъездах к мосту, который расположен на этом участке, отфрезеровано старое покрытие, уложен выравнивающий слой и устроено асфальтобетонное покрытие. Как отмечает Псковское агентство информации, работы проведены по адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».

Напомним, полномасштабные работы по строительству нового моста через реку Великую в Пскове в рамках организации объездной дороги «Северный обход» начнутся в следующем году. Проект переправы находится на повторной экспертизе. Северный обход призван разгрузить городские улицы от большегрузных автомобилей.