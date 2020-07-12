Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Мир
Экзитпол показал победу Дуды на выборах президента Польши с отрывом 0,8%
Общество
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
Мир
В ЕС сочли Минские соглашения единственным путем урегулирования в Донбассе
Общество
На месте главного танкового сражения ВОВ открылся музей

Дороги Островского района отремонтировали в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области восстановили дорожное полотно на дороге Старый Изборск–Палкино–Остров в Островском районе, на участке с 43-го по 44-й километр. Рабочие провели фрезерование изношенного покрытия и устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя из асфальтобетона, сообщает газета «Островские вести».

Такой же комплекс работ выполнен на отрезке дороги Федосино–Ларино–Тишино в месте примыкания к трассе Старый Изборск–Палкино–Остров. На подъездах к мосту, который расположен на этом участке, отфрезеровано старое покрытие, уложен выравнивающий слой и устроено асфальтобетонное покрытие. Как отмечает Псковское агентство информации, работы проведены по адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».

Напомним, полномасштабные работы по строительству нового моста через реку Великую в Пскове в рамках организации объездной дороги «Северный обход» начнутся в следующем году. Проект переправы находится на повторной экспертизе. Северный обход призван разгрузить городские улицы от большегрузных автомобилей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020