«Краснодар» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» в матче 28-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) обыграли соперников из «Урала» со счетом 3:0.

Встреча прошла в воскресенье на домашнем для краснодарцев поле. Счет матча открыл нападающий Маркус Берг, полузащитник Мануэл Фернандеш помог команде увеличить разрыв, а полузащитник Реми Кабелла забил с пенальти.

По итогу матча «Краснодар» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в чемпионате всего 48 очков. «Урал» с 35 очками расположился на восьмом месте.

15 июля в следующем туре «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов», а «Урал» — с тульским «Арсеналом».

Ранее в этот день московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» (1:1).