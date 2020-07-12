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Британских олимпийцев заподозрили в применении «военного допинга»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Перед Олимпийскими играми 2012 года 91 британский спортсмен принял участие в эксперименте, в ходе которого употреблял экспериментальное вещество, созданное для спецназа США, пишет Daily Mail.

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Согласно расследованию издания, атлеты из восьми видов спорта пили энергетический напиток DeltaG, содержащий синтетическую версию кетонов. В природе эта кислота синтезируется в печени и повышает выносливость.

Препарат разработали ученые Оксфордского университета при поддержке Пентагона для американского спецназа. Целью разработки являлось улучшение способности обходиться без еды и воды и дольше не чувствовать усталость.

Спортсмены принимали DeltaG, рискуя нарушить антидопинговое законодательство, так как государственное агентство UK Sport сразу отметило, что не знает о том, какие могут быть последствия.

При этом UK Sport обращалось за разрешением в WADA и Антидопинговое агентство Великобритании. Организации тогда отметили, что кетоны пока не запрещены, но WADA может пересмотреть позицию.

В итоге после применения DeltaG у 40% спортсменов проявились побочные эффекты, 28 атлетов отказались от напитка, еще 24 человека позже вышли из проекта, не увидев эффекта.

Сборная Великобритании на Олимпиаде в Лондоне завоевала 29 золотых медалей, став третьей в командном зачете.

6 июля стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBA) лишила россиянина Александра Беспутина титула чемпиона мира из-за положительной допинг-пробы.

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