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Группа Bon Jovi записала песню памяти Джорджа Флойда

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Фото: Global Look Press/Fotoarena
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Американская рок-группа Bon Jovi записала песню, в которой участники коллектива размышляют о судьбе афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейскими, и протестам, вспыхнувшим из-за его гибели.

«Как свидетель истории, я был движим написанием «American Reckoning». Я уверен, что величайший дар артиста — способность использовать свой голос, чтобы говорить о волнующих нас проблемах», — приводит слова лидера группы Джона Бон Джови издание Rolling Stone 10 июля.

В песне звучат следующие строки: «Америка в огне, на улицах протесты. Ее совесть украдена, ее душа находится под угрозой. Еще одна мать плачет, поскольку история повторилась. Я не могу дышать».

Массовые протесты начались в США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции, позднее протесты переросли в беспорядки, к протестующим подключились вандалы и члены криминальных группировок, которые принялись устраивать беспорядки и погромы. Кроме того, жители США требуют правоохранительные органы пересмотреть дела афроамериканцев, убитых полицией.

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