Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

Гражданин Украины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал заложить бомбу на избирательном участке в польском гмине (малая административно-территориальная единица) Слупья Конецкая. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Польское агентство печати.

46-летний мужчина во второй половине дня позвонил в экстренные службы и сообщил, что заложит взрывное устройство, если к нему не приедет глава района. Полицейские вычислили звонившего и задержали, в его организме обнаружили около 3 промилле алкоголя.

Эксперты обследовали квартиру украинца и территорию вокруг избирательного участка. Угроза взрыва оказалась ложной. По закону мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

12 июля в Польше проходит второй тур выборов президента. По данным на 17:00 по местному времени, явка избирателей составила 52,1%.

Первый тур выборов прошел 28 июня. По итогам голосования никому из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Поэтому во втором туре приняли участие два претендента на президентский пост — действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.