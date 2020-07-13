Седьмой пошел: ЦСКА вновь продлит контракт с Димитрисом Итудисом

Баскетбольный ЦСКА в ближайшее время продлит контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом и его помощниками, сообщил «Известиям» президент армейского клуба Андрей Ватутин. Нынешнее соглашение 49-летнего специалиста с московским клубом рассчитано до конца сезона-2020/21. Титулованный грек руководит ЦСКА с 2014 года, за это время показав максимальную эффективность в Единой лиге (пять титулов из пяти) и дважды взяв с командой главный трофей в европейском баскетболе — Евролигу.

Через год ЦСКА вновь предстояло принять важное стратегическое решение: контракт наставника команды Димитриса Итудиса истекает следующим летом. Однако в клубе решили не тянуть с его продлением.

— Нас полностью устраивает работа Димитриса Итудиса, — подчеркнул «Известиям» президент клуба Андрей Ватутин. — Затягивать не будем. В наших ближайших планах — продлить со всем штабом новые соглашения.

Новый сезон станет уже седьмым для Итудиса в ЦСКА. Учитывая, что контракт уже точно будет пролонгирован, в ближайшие годы греческий специалист может обойти знаменитых экс-наставников московской команды — Станислава Еремина (девять сезонов во главе армейского клуба — с 1991 по 2000-й) и Александра Белова (10 сезонов — с 1970 по 1980-й).

Греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года. За этот период команда дважды стала чемпионом Евролиги (2016, 2019) и неизменно становилась лучшей в Единой лиге. В 2016-м Итудис получил Приз имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге. Также он трижды признавался лучшим среди коллег в Единой лиге. В сезоне-2018/19 Димитрис обошел Этторе Мессину, став лидером ЦСКА по количеству побед в Евролиге в истории клуба. Под его руководством красно-синие выиграли 309 из 367 официальных матчей (84,2%).

Также в ближайшее время ЦСКА определится и с новым капитаном команды. По словам Андрея Ватутина, на эту роль претендуют сразу пять человек.

— Мы проведем несколько бесед с игроками и примем решение совместно. На месте капитана могут оказаться Никита Курбанов, Уилл Клайберн, Семен Антонов, Даниэль Хэкетт и Майк Джеймс, — отметил в разговоре с «Известиями» Андрей Ватутин.

Пост капитана армейского клуба стал вакантным после ухода американского центрового Кайла Хайнса в «Милан». О других изменениях в стане действующих чемпионов Евролиги читайте в большом интервью Андрея Ватутина, которое выйдет в «Известиях» на этой неделе.