Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Киеве снова выступили за модернизацию Минских соглашений
Спорт
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Наука
Немецкие медики допустили повторное заражение коронавирусом
Спорт
Британских олимпийцев заподозрили в применении «военного допинга»
Экономика
Коронавирус сократил число новых компаний
Сюжет:

В Минэкономразвития объяснили снижение числа новых фирм

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снижение числа регистрируемых юрлиц в два раза в мае 2020-го по сравнению с 2019-м обусловлено ограничительными мерами в связи коронавирусом. Об этом «Известиям» заявили в Минэкономразвития.

При этом сопоставимое снижение числа ликвидированных предприятий говорит о том, что меры поддержки бизнеса, реализуемые с первых дней карантина, принесли результат, добавили в ведомстве. В министерстве подчеркнули: главной целью мероприятий было помочь предпринимателям сохранить бизнес и персонал, а кроме того, перейти к скорейшему восстановлению работы после снятия ограничений.

По данным ФНС, в мае 2020-го число зарегистрированных юрлиц в России уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 11,2 тыс. (против 22,3 тыс.). Количество ликвидированных фирм также показало снижение. В 2019-м их было 54 тыс., а в этом году — 32 тыс., то есть на 40% меньше.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Придать замедление: в мае число новых фирм сократилось в два раза

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020