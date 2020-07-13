В Минэкономразвития объяснили снижение числа новых фирм

Снижение числа регистрируемых юрлиц в два раза в мае 2020-го по сравнению с 2019-м обусловлено ограничительными мерами в связи коронавирусом. Об этом «Известиям» заявили в Минэкономразвития.

При этом сопоставимое снижение числа ликвидированных предприятий говорит о том, что меры поддержки бизнеса, реализуемые с первых дней карантина, принесли результат, добавили в ведомстве. В министерстве подчеркнули: главной целью мероприятий было помочь предпринимателям сохранить бизнес и персонал, а кроме того, перейти к скорейшему восстановлению работы после снятия ограничений.

По данным ФНС, в мае 2020-го число зарегистрированных юрлиц в России уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 11,2 тыс. (против 22,3 тыс.). Количество ликвидированных фирм также показало снижение. В 2019-м их было 54 тыс., а в этом году — 32 тыс., то есть на 40% меньше.

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