Коронавирус сократил число новых компаний

Пандемия коронавируса внесла коррективы в динамику открытия и ликвидации российских предприятий. По данным ФНС, в мае 2020-го число зарегистрированных юрлиц в России уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 11,2 тыс. (против 22,3 тыс.)



При этом большей частью новых фирм стали общества с ограниченной ответственностью: их количество достигло 10,9 тыс. Также было открыто 730 некоммерческих организаций и 64 акционерных общества. Схожую динамику показали и ИП: число новых индивидуальных предпринимателей оказалось в 2,4 раза меньше, чем в прошлом году, сократившись до 27 тыс.

Количество ликвидированных фирм в мае также показало снижение. В 2019-м их было 54 тыс., а в этом году — 32 тыс., то есть на 40% меньше. Число прекративших существование ИП тоже сократилось, но на 30%: с 52 тыс. до 37 тыс.

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Придать замедление: в мае число новых фирм сократилось в два раза