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Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

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Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
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Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.

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Шествие горожан по центральным улицам Хабаровска началось около 21:00 (14:00 мск) с площади Ленина. По сравнению с субботней акцией, когда, по данным УМВД, на улицы вышло 10–12 тыс. человек, обе воскресные акции были немногочисленны. Горожане прошли по главным улицам центра города, потом собрались у здания правительства края и скандировали лозунги в поддержку Фургала.

Официальные данные о количестве участников двух воскресных акций от УМВД или правительства края получить пока не удалось.

Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей — речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала.

Губернатор не признал вину. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.

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