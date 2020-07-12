Научный центр «Квантовая долина» хотят создать в Нижегородской области

Инновационный научно-технический центр «Квантовая долина» может появиться в Нижегородской области. Проект представят в Университете имени Лобачевского 13 июля, сообщает пресс-служба вуза. На презентации будет присутствовать директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев.

Чиновнику расскажут про экзоскелет, «Кибертренер», биочипы для диагностики онкологических заболеваний, отмечает ИА «НьюсНН». Запланированы переговоры с потенциальными резидентами «Квантовой долины», среди которых есть местные крупные компании. Центр инноваций позволит объединить научный и производственный потенциал региона.

Ранее в Приморском крае создали Научно-образовательный центр (НОЦ) для разработки и внедрения инновационных решений в молекулярной биологии и промышленной биотехнологии в реальный сектор экономики. Исследования направлены на повышение урожайности и эффективности сельского хозяйства, до 30% продукции планируется продавать за границу.