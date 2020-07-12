В Республике Алтай запретили охоту на сурков

В Республике Алтай введен запрет на охоту на сурков, так как эти грызуны могут выступать в качестве потенциальных переносчиков чумы, передает в воскресенье, 12 июля, портал «Алтайская правда».

В регионе работает противочумная станция, ведутся профилактические мероприятия. С жителями приграничных территорий, которые пасут скот вблизи границы, проведены профилактические беседы.

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, 1 июля зафиксировали вспышку бубонной чумы. Предположительно, причиной распространения заболевания является употребление в пищу мяса сурков. На следующий день в посольстве России в Улан-Баторе заверили, что поводов для беспокойства нет, так как местные власти предпринимают все необходимые меры.

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев также указал, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, несмотря на возможность единичных случаев заражения.

Он указал, что в России работают противочумные институт и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена.