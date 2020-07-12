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Объем разлившегося топлива из-за ЧП на Таймыре оказался вдвое больше

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Фото: Depositphotos
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Компания «Норильсктрансгаз» (входит в ГМК «Норникель») уточнила объем топлива, вылившегося в результате разгерметизации трубопровода в поселке Тухард на Таймыре. Он составил около 44,5 т, говорится в сообщении пресс-службы в воскресенье, 12 июля.

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Ранее говорилось примерно о 20 т.

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту происшествия. Будут установлены причины и последствия случившегося, дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды, говорится в сообщении ведомства.

О разливе топлива стало известно ранее, 12 июля. При перекачке авиационного топлива с танкера в резервуар, установленный на берегу, произошла разгерметизация трубопровода с последующим разливом топлива на грунт, пишет «Газета.ру». Аварию локализовали, загрязнения реки Большая Хета удалось избежать.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Это привело к разливу более 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне аварии объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. «Норникель» заявил 8 июля о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

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