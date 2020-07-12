Водитель врезался в грузовик и погиб в Новосибирской области

Вечером 11 июля в аварии на трассе Р-254 «Иртыш» в Убинском районе Новосибирской области погиб мужчина из Подмосковья. В припаркованный грузовик въехал хетчбэк Lada Kalina под управлением жителя Московской области 1978 года рождения.

По данным ГУ МВД по региону, водитель следовал со стороны Омска в направлении Новосибирска и столкнулся с КамАЗом, стоявшим на участке проведения дорожно-ремонтных работ. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Пассажиров в автомобиле не было. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП, отмечает vn.ru. Очевидцы предположили, что водитель мог уснуть за рулем.

Ранее женщина пострадала в результате столкновения автобуса и внедорожника на дороге Красноярск–Енисейск. Авария произошла 10 июля на 33-м километре дороги. Дама за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу.