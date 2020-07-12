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Песков прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Киев всё чаще говорит о необходимости менять Минские соглашения. Россия не знает, как это трактовать и значит ли это, что Украина намерена выйти из договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Если Украина решить отказаться от договоренностей, участники переговорного процесса потеряют базу, на которой он основан, сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» канала «Россия 1» в воскресенье, 12 июля.

Создать новую базу в виде некого документа будет чрезвычайно сложно, отметил он.

10 июля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя заявления Киева о неактуальности Минских соглашений, сказал, что выход из них будет означать отказ от переговоров со стороны Украины. Москва не перестает удивляться тому, что украинские министры, вице-премьеры и другие представители власти, которые и должны озвучивать позицию своей страны по тем или иным вопросам, делают противоречивые заявления, которые потом опровергаются, отметил политик.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

Минские соглашения утверждены в январе 2015 года. Они предусматривают ряд мер по восстановлению мира на Украине. В частности, в них предусматривается предоставление особого статуса самопровозглашенным республикам Донбасса и его закрепление в конституции.

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