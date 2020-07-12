Путин прокомментировал стиль России в международной политике

Политика России на международной арене должна соответствовать пословице «Мягко стелет, да жестко спать кладет», заявил президент РФ Владимир Путин 12 июля в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал президент.

В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о приверженности Москвы нормам международного права.

«Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять приверженность нормам международного права, духу и букве международного права, но при этом Россия будет оставаться привержена собственному суверенитету. Это не противоречит вышеупомянутому международному праву. Это практикуется во многих странах», — подчеркивал он.