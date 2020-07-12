Путин рассказал об отношении к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, как он относится к критике в свой адрес. По словам главы государства, он считает своей обязанностью прислушиваться к предложениям, но критика ради критики ему неинтересна.

«Если есть еще какие-то предложения конструктивные, конечно, я с удовольствием к этому прислушиваюсь», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» канала «Россия 1».

Люди, которые не согласны с властями, всегда есть, и они считают, что могут предложить лучшее решение, чем чиновники или президент.

«Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений — это полезно», — подчеркнул он.

В июне Путин рассказал, что давно привык к критическим замечаниям и не обижается на них. Это неизбежно, так как таковы законы любого общества, отметил он.