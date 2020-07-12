Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу из машины на западе Москвы
Мир
Путин напомнил о причинах испорченных отношений с Украиной
Мир
Песков прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Общество
«Норильсктрансгаз» подтвердил факт разлива авиакеросина
Общество
ПФР напомнил о росте пенсий работающих пенсионеров с 1 августа

Путин напомнил о причинах испорченных отношений с Украиной

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испортившиеся отношения с Украиной не связаны с тем, что Крым присоединился к России. Об этом 12 июля заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

Пошли на разрыв: Украина расторгла еще одно соглашение с Россией
Киев отказался бороться вместе с Москвой с терроризмом

Глава государства выразил уверенность в том, что «эта пена рано или поздно схлынет».

Он напомнил, что на Украине еще до перехода Крыма произошел государственный переворот.

«И с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», — отметил Путин.

В конце 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между радикалами и силовиками.

В том же месяце в стране произошла смена власти, возглавлявший тогда Украину Виктор Янукович покинул республику. Тогда же в стране начался курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, когда за присоединение высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина не признает результаты голосования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020