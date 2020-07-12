Путин напомнил о причинах испорченных отношений с Украиной

Испортившиеся отношения с Украиной не связаны с тем, что Крым присоединился к России. Об этом 12 июля заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства выразил уверенность в том, что «эта пена рано или поздно схлынет».

Он напомнил, что на Украине еще до перехода Крыма произошел государственный переворот.

«И с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», — отметил Путин.

В конце 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между радикалами и силовиками.

В том же месяце в стране произошла смена власти, возглавлявший тогда Украину Виктор Янукович покинул республику. Тогда же в стране начался курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, когда за присоединение высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина не признает результаты голосования.