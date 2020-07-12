Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России завершились тесты первой в мире вакцины от коронавируса
Общество
Путин поздравил «Орленок» с 60-летием
Происшествия
10 кубометров керосина вылилось в грунт из-за разгерметизации трубы на Таймыре
Общество
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 501 тыс.

Более 20 тыс. га засеяли кормовыми культурами в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области идет активная заготовка кормов для животноводческих хозяйств. Работы ведутся с опережением графика.

По информации управления сельского хозяйства региона, в этом году планируется заготовить около 450 тыс. тонн различных видов кормов. Уже сейчас запасли более 50 тыс. тонн сена, сенажа и силоса для крупного и мелкого рогатого скота. В частности, есть 10,5 тыс. тонн сена, что на 2,5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Кормовыми культурами и травой засеяно более 20 тыс. га полей, сообщает ИА «Абирег».

Напомним, в Тамбовской области началась уборочная кампания. По прогнозам специалистов, урожай в этом году будет хорошим. Всего в регионе посеяно более 468 тыс. га озимых зерновых культур. Из-за теплой весны аграрии приступили к работам по подкормке озимых культур на три недели раньше обычного.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020