Более 20 тыс. га засеяли кормовыми культурами в Тамбовской области

В Тамбовской области идет активная заготовка кормов для животноводческих хозяйств. Работы ведутся с опережением графика.

По информации управления сельского хозяйства региона, в этом году планируется заготовить около 450 тыс. тонн различных видов кормов. Уже сейчас запасли более 50 тыс. тонн сена, сенажа и силоса для крупного и мелкого рогатого скота. В частности, есть 10,5 тыс. тонн сена, что на 2,5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Кормовыми культурами и травой засеяно более 20 тыс. га полей, сообщает ИА «Абирег».

Напомним, в Тамбовской области началась уборочная кампания. По прогнозам специалистов, урожай в этом году будет хорошим. Всего в регионе посеяно более 468 тыс. га озимых зерновых культур. Из-за теплой весны аграрии приступили к работам по подкормке озимых культур на три недели раньше обычного.