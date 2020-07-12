В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5

В центральной части Грузии в воскресенье, 12 июля, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

ЧП произошло в регионе Шида Картли. По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 09:54 по тбилисскому времени (08:54 мск) в 21 км к юго-западу от города Карели, близ села Левитана.

Очаг залегал на глубине 10 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в этот же день в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1. Основной толчок был зарегистрирован в городе Таншань в 06:38 по местному времени (01:38 мск). Также сейсмологи зафиксировали два афтершока магнитудой 2,2 и 2,0.