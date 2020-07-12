Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Ростовом

Один человек погиб, семеро получили ранения в ДТП в Ростовской области. Среди пострадавших трое детей, сообщили в региональном управлении ГИБДД в воскресенье, 12 июля.

Авария произошла в 8:00 в Аксайском районе. По предварительным данным, Chrysler столкнулся с двигавшимся в правом ряду грузовиком, после этого врезался в попутный Hyundai Solaris, передает ТАСС.

Погибла пассажирка Chrysler. Водитель и три пассажира этой же машины (в том числе двое детей) пострадали. Во второй машине получили травмы водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний.

10 июля в Ростовской области в результате столкновения двух машин погибли пять человек: четверо скончались на месте, один умер позже в больнице. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.