Умерших от вируса в Казахстане почтят минутой молчания

В день национального траура по жертвам коронавируса в Казахстане, 13 июля, будет объявлена минута молчания. Об этом сообщил советник президента страны Ерлан Карин в воскресенье, 12 июля.

Минута молчания начнется в полдень по нур-султанскому времени (9:00 мск), передает Tengrinews.

8 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал день траура по умершим от коронавируса. По его словам, он тяжело воспринимает смерть каждого гражданина страны и сочувствует их родным.

4 июля в Казахстане вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом. Ограничено пассажирское автобусное сообщение между регионами, запрещаются зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры и развлечений. Ограничивается перемещение граждан по улицам, паркам и скверам — нельзя собираться в группы более трех человек — и перемещение лиц старше 65 лет.

По данным статистического бюро Worldometer, на 12 июля в Казахстане зарегистрировано 58 253 случая коронавируса, 33 814 выздоровевших и 264 летальных исхода.