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Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 501 тыс.
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Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 501 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За все время распространения коронавируса в России от инфекции вылечились 501 061 человек. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает оперативный штаб.

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Для этого следует использовать опыт стран, которые сейчас заново переживают эпидемию, считают эксперты

За последние 24 часа от коронавируса выздоровели 3 615 человек.

Также за сутки зарегистрировано 130 летальных исходов.

Ранее в этот день заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице от инфекции вылечились более 164,5 тыс. пациентов.

В начале июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время. По ее словам, РФ идет хорошим путем, но она призвала не ослаблять бдительность, так как ситуация остается напряженной.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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