Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 501 тыс.

За все время распространения коронавируса в России от инфекции вылечились 501 061 человек. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает оперативный штаб.

За последние 24 часа от коронавируса выздоровели 3 615 человек.

Также за сутки зарегистрировано 130 летальных исходов.

Ранее в этот день заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице от инфекции вылечились более 164,5 тыс. пациентов.

В начале июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время. По ее словам, РФ идет хорошим путем, но она призвала не ослаблять бдительность, так как ситуация остается напряженной.

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